La mujer que interpretó a Sandra Patiño, ‘la Jirafa’ en ‘Betty, la fea’, habló acerca de una actriz insoportable días atrás en medio de la sorpresa por lo que dijo en un video publicado en redes sociales.

Video de Marcela Posada hablando sobre actriz insoportable

La grabación, replicada por la cuenta de Instagram de La Chismosa, mostró cómo fue el relato de la mencionada actriz acerca de una colega que fue rechazada por un director en Colombia.

La artista no dio nombres ni del director ni de la figura en cuestión, sobre la que ofreció detalles en medio de una descripción muy puntual que dejó frío a más de uno de sus seguidores.

“Les cuento el milagro, pero no el santo. Existe una actriz colombiana a la que la gran mayoría de los actores le tenemos pánico. No queremos trabajar con ella porque se nos roba el texto, nos trata mal, llega tarde. Incluso a los directores, los trata pésimo. En algún momento, ella se ganó un papel muy importante en una novela y el director dijo: ‘No, si es con ella, yo no trabajo’. Obviamente le dijeron a ella chao y lo dejaron a él”, comentó la actriz.

Posada, que luego aceptó que su relato provocó muchas reacciones, salió al paso ante la constante pregunta de quién es esa figura que nadie soporta y de la que ella hizo refererncia.

¿Quién es la actriz insoportable de la que habló Marcela Posada?

La mujer que interpretó a ‘la Jirafa’ en ‘Betty, la fea’ salió al paso sobre el tema en entrevista con ‘Lo sé todo’, en donde dijo que desconoce la identidad la persona sobre la que habló.

Posada contó que muchas personas le comenzaron a preguntar acerca de la “actriz insoportable” de la que hizo referencia, pero explicó que fue parte del relato de un director con el que ella tuvo una de sus primeras experiencias actorales y que el hombre no le dijo de quién hablaba.

“Él no me dio el nombre, solo me estaba dando un consejo de vida”, aseguró la actriz acerca de la figura que le sirvió para tener una idea sobre el comportamiento que debía asumir como profesional.

La figura que brilló en ‘Betty, la fea’ reconoció que el tema provocó interés general, pero que su intención era dejar un mensaje sobre la mejor manera de encarar las labores en la vida.

Este es un fragmento en video de esa conversación que tuvo con el programa de entretenimiento de Canal 1 sobre el punto que causó la curiosidad en la farándula.

