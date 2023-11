Este 2023 se anunció que habrá una secuela de la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ y estará a cargo del Canal RCN, en coproducción con Prime Video. En esta ocasión la historia contará qué pasó con Beatriz Pinzón y Armando Mendoza tras haberse casado y convertido en padres.

En su primera parte, su hija era una bebé que fue interpretada durante 35 capítulos por Paula Yepes. Su aparición no sucedió en la novela original, sino en la primera secuela, que no fue tan exitosa, llamada Ecomoda. María Camila, la hija de la pareja, era en ese entonces una bebé de nueve meses.

“Mi papá me cuenta que se enteraron de que iba a haber casting para el papel del hijo de Betty y ellos no tenían nada que perder. Me llevaron, lo único que tuve que hacer fue sentarme mientras miraba a la cámara”, cuenta Paula respecto a su llegada a la serie.