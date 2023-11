Marcela Posada siempre será recordada como la ‘Jirafa’ de ‘Betty, la fea’. Los años han pasado, pero lo cierto es que la actriz sigue ganando adeptos por este personaje, sobre todo en redes sociales.

Justamente, en las últimas horas ha sido tendencia en las mismas luego de que hiciera una curiosa revelación. Y es que, aunque no mencionó su nombre, se refirió a una actriz que tiene mala fama dentro de la industria de la televisión.

Natalia Ramírez, de 'Betty, la fea', sufrió duro accidente en bicicleta: "Tengo terapia"

“Les cuento el milagro, pero no el santo. Existe una actriz colombiana a la que la gran mayoría de los actores le tenemos pánico. No queremos trabajar con ella porque se nos roba el texto, nos trata mal, llega tarde. Incluso a los directores, los trata pésimo. En algún momento, ella se ganó un papel muy importante en una novela y el director dijo: ‘No, si es con ella, yo no trabajo’. Obviamente le dijeron a ella chao y lo dejaron a él”, comentó la actriz.

Los comentarios no se han hecho esperar, muchos lanzando nombres al aire, mientras que otros le han pedido que diga quién es. Sin embargo, Marcela dejó claro que no dirá más.

Así supo Marcela Posada que su novio era gay antes de la boda

Recientemente, la actriz también fue tema de conversación luego de contar otra historia, pero relacionada con su vida personal.

Actrices de 'Betty, la fea' hablan de cuánto les pagaban en la novela; RCN pidió rebaja

Lo hizo en una charla con ‘Lo sé todo’ y allí aseguró que tuvo un novio con quien estuvo a punto de casarse. Sin embargo, finalmente no llegaron al altar porque ella terminó enterándose de que tenía otra pareja y además, era homosexual.

“Es complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para tapar y no mostrar su sexualidad”, aseguró, y de paso también dejó claro que logró superar ese mal episodio: “No es que esté traumada, ni nada, soy una persona 100 % feliz”.

