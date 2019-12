green

Y es que, además de que la información resultó falsa, se habría malinterpretado que, cuando dieron la noticia en el formato de RCN, Violeta llamó a Marbelle excompañera de trabajo (compartieron set en ‘Lo sé todo’, de Canal 1), y no amiga, pese a ser cercanas.

De ahí que, al desmentir el chisme de su embarazo, a comienzo de noviembre, Marbelle dijera en el programa del 1: “Tengo en mis contactos a Violeta y era fácil llamar y decir: ‘Oye, amiga, tal cosa’… pero como ‘no somos amigas’, ‘somos excompañeras de trabajo’, entonces nunca hubo esa comunicación; nunca me llamaron a corroborar. […] Yo le escribí un mensajito: ‘Mamacita, evidentemente no es cierto. Te mando un sincero y cariñoso saludo’ […pero me dejó] en visto. […] Más allá de todo eso, nunca pensé que fuera solo una ‘excompañera de trabajo’… pero si así es, bueno, un beso muy grande”.

Con esa declaración parecía haber acabado el asunto, pero este fin de semana en un juego de ‘La movida’, del estilo respóndelo o cómelo, Violeta le dedicó unas palabras a Marbelle y rectificó, dejando claro que, de su parte, no hay rivalidad.

“¿Qué te dijo Marbelle después de haberla llamado ‘excompañera de trabajo’?”, fue la pregunta que le salió a la presentadora en el juego, en el que también participó la cantante Paola Jara.

“La situación es la siguiente: Marbelle y yo tuvimos un intercambio de ideas desde nuestros distintos programas, cuando uno quiere a alguien le echa pullas, porque si no le echo pullas es porque no me importa, ¿sí o no? Ella me echó una pulla, a la que yo contesté con otra, y ella me contestó con otra. Ese fue el juego, mal jugado”, respondió Violeta, y puntualizó:

“Aquí va la aclaración: por Marbelle, primero, y sobre todas las cosas, siento mucho respeto, de ahí pa’ allá cariño y admiración. Y sé que sí soy su amiga, y que ella es mi amiga. Este tipo de cosas pasan; además no se crean todo tipo de cosas que ven en redes o en televisión, porque es ficción”.

Todo lo expresado por Bergonzi se pudo ver en el capítulo del sábado de ‘La movida’, desde el minuto 53:22, y que fue publicado en el sitio web de RCN.