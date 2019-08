Ante la impresión que le causaron las imágenes de cómo están las nalgas de la exprotagonista de Novela, Marbelle aseguró en la emisión en vivo de ‘Lo sé todo’ que va a reducir la talla de sus pechos.

“Me voy a operar mis senos, me voy a quitar definitivamente las prótesis“, explicó, y luego aclaró que no va a volver a hacer uso de los implantes mamarios,pues va a quedar al natural.

La también presentadora aseguró que la cirugía de aumento de busto ya “está mandada a recoger“, y quiere evitar tener que operarse dentro de un tiempo para renovar las prótesis, como es la recomendación de los especialistas.

Por su parte, Elianis Garrido, compañera de set de la artista, dijo que también optará por practicarse dicha cirugía pero que ella sí se dejará una talla pequeña, porque siente que tiene “2 espaldas, la de adelante y la de atrás”.