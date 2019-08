Esa renovación se registró en textos de medios, pero no había una imagen que también lo constatara. Así hasta este viernes que ‘Día a día’ entrevistó al elenco y posteó la primera fotografía, no oficial, de las nuevas y viejas caras que tendrá ‘Yo me llamo’ este año.

Ernesto Calzadilla, una de las celebridades que llevaba más tiempo trabajado en el concurso de imitación, salió por razones que no fueron reveladas en su despedida y en su puesto quedó el presentador Carlos Calero.

Por su parte, la exreina y actriz Valerie Domínguez fue la escogida para reemplazar a Melina Ramírez, quien está en licencia de maternidad.

El equipo de jurados solo tendrá una baja: se quedaron la actriz Amparo Grisales y el presentador César Escola, y se fue el cantante Pipe Bueno, cuya vacante ocupará su colega Jessi Uribe.

En la mencionada primera instantánea pública de las celebridades del programa para la edición 2019, ellas aparecen junto a la presentadora del matutino Catalina Gómez, como se ve a continuación:

Cabe mencionar que la fotografía aparece horas después de que Caracol anunciara que desde el seis de agosto empezarán las audiciones para el reality; todas serán de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en los siguiente lugares y fechas: