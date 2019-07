“Gracias mi Amparo querida. Siempre serás la mejor referencia de hermandad, humildad y generosidad. Única e irrepetible”, le expresó Calzadilla a ‘la Diva’ en su escrito, luego de contar que cerró su ciclo en ‘Yo me llamo’ después de trabajar en seis temporadas.

En su comunicación, el presentador también le agradeció a los televidentes, por dejarlo “entrar en sus hogares y corazones durante estos 10 años”, así como a Caracol, al equipo técnico del programa y otras personas con las que laboró en el concurso de imitación.

“Nos vemos pronto. Estaré siempre donde el respeto a mi profesión esté presente. ¡Gracias Colombia”, puntualizó el famoso en el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram y que mostramos al final de esta nota.

Cabe recordar que, para la edición 2019 del reality, Calzadilla será reemplazado por Carlos Calero, que no será la única nueva cara en ‘Yo me llamo’, pues en el puesto de la presentadora Melina Ramírez, que no participará por la llegada de su primer bebé, quedará la exreina y actriz Valerie Domínguez.

En el equipo de jurados también habrá un cambio, respecto a la versión de 2018, ya que no estará el cantante Pipe Bueno, sino su colega Jessi Uribe.