Eres tal como te soñé hijo pero con un amor por ti que ni cerca estuve… Dios solo tengo para arrodillarme y agradecerte infinitamente por la vida de Salvador, por su salud, porque todo fue perfecto, lloro de felicidad, de gratitud, por este milagro de dar vida! Hijo te amo, gracias por elegirme, estaré para ti en todo momento y en todo lugar, seré mi mejor versión de ser humano para ti! Bienvenido al mundo! TE AMOO SALVADOR!