Maureen Belky Ramírez Cardona, nombre real de la mujer de 43 años de edad, aprovechó la captura de Nicolás Petro para seguirle sacando jugo a la situación, pues no ha parado de despacharse al respecto.

La artista, que es abierta opositora al Gobierno Nacional y al petrismo en general, tuvo una nueva salida en sus redes sociales para caerle al hijo del jefe de Estado, que está en Bogotá respondiendo ante la justicia por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El joven, que es diputado del Atlántico, fue detenido luego de las aseveraciones de Days Vásquez, su expareja y también capturada por lavado, pues esta dijo en su momento que Nicolás se había quedado con gruesas sumas de dinero que antiguos mafiosos querían meter en la campaña presidencial del líder del Pacto Histórico.

En consecuencia, la ‘reina de la tecnocarrilera’, que suele llamar “Narcolás” al hijo del mandatario compartió un video en el que el hoy detenido se las da de “humilde” para reírse de él.

La grabación referida por la artista corresponde a una antigua entrevista en la que Nicolás Petro era preguntado sobre en qué se diferenciaba de los hijos de Álvaro Uribe Vélez.

“Yo no tengo zonas francas, no tengo centros comerciales, tampoco vendo manillas, no soy multimillonario”, respondió en principio.

Y remató: “Al contrario, soy un joven humilde”.

Esta frase dio pie para la burla de Marbelle, que trinó:

“A mí también me da risa”.

La cantante se refirió así a la forma en la que estaba marcado el video, que decía: “Un joven humilde, capturado por lavado de activos. Lo más triste que verás hoy”.

