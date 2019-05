De acuerdo con Mara, el educador le preguntó lo siguiente: “¿Usted por qué está entrando al baño de las niñas, si usted es un hombre?”

La modelo asegura que se quedó sin palabras y se fue llorando porque en ese entonces era una persona insegura y no se atrevía a decir lo que pensaba.

“Cuando todo el mundo me vio que yo estaba llorando y les conté el por qué, mis compañeros no podían creer que eso, ya que todos me aceptaban como era”, afirmó Mara.

Agregó que sufrió de matoneo en el colegio porque era muy insegura y eso la hacía vulnerable ante sus compañeros.

“Al principio, yo no era sincera conmigo misma y tenía miedo; eso hacía que las personas se aprovechan de mi y me hicieran bullying”, confesó.

De acuerdo con Claudia López, mamá de Mara, su hija tuvo muchos problemas de identidad en su adolescencia y sufrió de depresión.