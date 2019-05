View this post on Instagram

Hosla. Como han ido circulando unas páginas falsas y mentirosas que dicen que #TheSusosShow se acaba y otras mentiras. Quiero aclararles que eso es FALSO🚫 El prograsma está mejor que nunca, este año cumplimos 10 años al aire y se vienen sorpresas. No les crean a esas páginas y a la gente mentirosa que siempre daña nunca indaña🙄😂 Gracias por apoyarnos y por difundir esta información para acabar con esos falsos chismes ¡los asmooooo! ❤❤❤ @caracoltv