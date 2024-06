En una acalorada entrevista entre una periodista de la W Radio y el artista Manuel Medrano en la reconocida emisora, el cartagenero relató la verdad de lo que pasó hace cinco años con un funcionario de Migración Colombia en el aeropuerto el Dorado.

Según reportes de medios de comunicación, el cantante cartagenero burló la seguridad y fue multado por los agentes de Migración. Aunque, dio declaraciones en su momento, solo hasta hoy se conoció por cuenta de él qué pasó después de ser cuestionado por la periodista de la W radio.

En la entrevista con la emisora, la periodista le preguntó:

—Hay un hecho, que usted se saltó un sistema de seguridad en el Aeropuerto el Dorado y agredió a uno de los señores que estaba haciendo su trabajo en uno de los puntos de seguridad—dijo la periodista.

—Esos son chismes que estoy seguro que usted encontró en una página de chisme y hoy los quiere mostrar —respondió Manuel Medrano.

—Es que hay un video, yo le hablo de hechos, Manuel, yo no quiero pelear con usted, le estoy preguntando—replicó la periodista.

—¿Le puedo decir algo? —interrumpió el cantante.

—Déjeme y yo termino mi pregunta y usted me puede decir lo que quiera-contestó la periodista.

—¿A qué quiere llegar? —contestó Medrano.

—La mejor manera de ser un buen periodista es buscar la noticia y no viendo los programas de chismes. Eso es para un tema de entretenimiento, hay que ir a la fuente—reclamó Medrano.

—Entonces, cuéntenos usted, ¿qué fue lo que pasó en el aeropuerto? —dijo otra periodista que apaciguó los ánimos.

Escuche la entrevista completa:





El cantante relató lo qué sucedió hace cinco años:

“Ellos ofrecían un servicio llamado Migración Automática, por el cual yo pagaba anualmente. Una vez, al utilizar una de sus máquinas, esta no estaba en funcionamiento. Al llegar al país, no pude pasar por migración y la máquina me dejó atrapado. Cuando las máquinas no funcionaban, tenía que ir a las ventanillas para que me sellaran el pasaporte”.