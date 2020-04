green

“No, no estoy embarazada. ¡No estoy embarazada!”, repitió la famosa en sus publicaciones, y luego indicó: “Aquí nos estamos cuidando muy bien”.

Asimismo, volvió a decir que lleva años sin planificar con pastillas anticonceptivas; “no quise darle más a mi cuerpo esa dosis hormonal, y fue una decisión en pareja”, agregó.

Sobre eso último se escuchó, de fondo, decir a su esposo ‘Tatán’ Mejía que eso no había sido así, pero ella le refutó con un “sí señor”.

La grabación que hizo la celebridad desde su casa, donde pasa la cuarentena por el coronavirus, también incluyó una explicación de por qué, al final, no contó el anunciado secreto.

“Iba a hacer una confesión, pero me arrepentí porque me pareció algo muy íntimo”, puntualizó en las historias que ya no salen en su cuenta, pero circulan en Instagram.