Luego de su salida del Desafío, ‘Maleja’ ha sumado más seguidores en sus redes sociales y cientos de internautas siempre están pendientes de sus publicaciones. Por eso, quedaron en shock con un reciente posteo.

Y es que la deportista posó con una barriguita (que parecía de embarazada), asegurando lo siguiente: “Estas son las consecuencias de tanta abstinencia en el Desafío”.

De inmediato, aparecieron los comentarios de personas que la felicitaron por la “llegada de un pequeño”, mientras que otros no creyeron por completo lo mostrado y lo dicho por la exparticipante del ‘reality’.

De acuerdo con ellos, se trató de una broma, ya que en imágenes recientes se veía con el abdomen completamente plano.

“Y cómo pasó, si es que en Cartagena estabas planita. A mí me huele a que es fruto de buñuelos, natilla y tamal”, “No creo. Hace poco subió unas fotos empezando el 2023 y no tenía nada de barriga. ¿Cómo le va a salir en 10 días?” y “¿Esto es de verdad o estás sacando barriga? Porque en las fotos de diciembre no tenías nada”, han sido algunos comentarios que han aparecido en su publicación.