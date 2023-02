Este domingo se celebró la edición 65 de los premios Grammy, que premio a los mejores artistas, compositores y canciones del último año. Allí, una de las cantantes que más llamó la atención de los espectadores fue la estadounidense Madonna, quien dio un discurso de empoderamiento al presentar la actuación de los artistas Sam Smith y Kim Petra, ambos iconos del colectivo LGTBIQ+.

Sin embargo, lo que trascendió en redes sociales fue el aspecto de su rostro, ya que para muchos lució deteriorado de tantos procedimientos físico que se ha hecho disminuir las arrugas y verse más ‘joven’.

No hay nada más hermoso que un rostro natural, no necesitan 10.000 operaciones estéticas para terminar pareciendo un alien. pic.twitter.com/vZaq4SbL5T

Ante esto, la cantante apareció este martes en sus redes sociales y contestó a las críticas recibidas asegurando que no tiene por qué “pedir perdón” a sus seguidores.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho, ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora”, escribió inicialmente en su publicación de Instagram.