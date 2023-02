Madonna anunció hace unos días su gira mundial llamada ‘The Celebration Tour’ con 35 conciertos repartidos entre Norteamérica y Europa en la que hará honor a sus cuatro décadas de carrera.

(Vea también: Madonna posa como la Virgen María y causa polémica)

La primera fecha del ‘tour’ es el próximo 15 de julio en el estadio Rogers de Vancouver (Canadá), desde donde partirá hacia otros recintos de gran capacidad en Detroit (5 de agosto), Chicago (9 de agosto), Nueva York (23 y 24 de agosto), Miami (9 de septiembre) y Los Ángeles (27 de septiembre).

En Europa tiene previstas 11 actuaciones, la primera el 14 de octubre en el estadio O2 de Londres y la última el 1 de diciembre en el Ziggo Dome de Amsterdam, pasando por Barcelona (1 de noviembre), Lisboa (6 de noviembre), París (12 y 13 de noviembre), Milán (23 de noviembre) y Berlín (28 de noviembre).

Antes de iniciar sus ‘shows’ en vivo, la cantante sorprendió a los presentes en los recientes premios Grammy al dar un discurso de empoderamiento y, asimismo, para presentar la actuación de los artistas Sam Smith y Kim Petra, ambos iconos del colectivo LGTBIQ+.

Sin embargo, lo que también causó asombro fue su rostro. La intérprete de ‘Like a virgin’, al parecer, ha recurrido a distintos métodos estéticos para disminuir las arrugas y lucir el rostro más ‘joven’, pero para muchos, a Madonna se le pasó la mano.

En Twitter, los internautas no dudaron en reaccionar al físico de la cantante y hasta la compararon con ‘La tigresa del oriente’.

No hay nada más hermoso que un rostro natural, no necesitan 10.000 operaciones estéticas para terminar pareciendo un alien. pic.twitter.com/vZaq4SbL5T

Mujeres, un consejo: no sean como Madonna.

Madonna, babe, ya no te hagas más cosas plis 🫠 pobre rostro #GRAMMYs

Si no me dicen que es #Madonna Lea juro que no la reconocería con ese rostro que se hizo … #GRAMMYs

— Leo Castellanos (@leonotas) February 6, 2023