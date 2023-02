Recientemente se conoció que el esposo de Thalía le habría sido infiel con Leslie Shaw, una cantante con la que la mexicana trabajó hace unos años.

El periodista de Televisa, Ernesto Buitrón, contó en el programa de la peruana Magaly Medina que Mottola, quien siempre se ha caracterizado por ser un hombre conquistador, engañó a la intérprete de ‘Equivocada’ hace un tiempo.

Sin embargo, la mujer involucrada salió al paso y aseguró que todo se trataría de un falso rumor.

En el mismo programa de Magaly Medina, Leslie Shaw aseguró que ella no conoce a Tommy Mottola.

“Nunca, nunca en mi vida lo he conocido. Nunca lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera y he conocido a Emilio Estefan, a Juanes y a montón de gente, pero a él nunca en mi vida”, dijo tajante la cantante.