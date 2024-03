Lidia Mendiola Mayanes, conocida como la vedette mexicana Lyn May, inició su carrera como bailarina en el restaurante ‘El Zorro’ después de su primer matrimonio y con la responsabilidad de mantener a sus dos hijas, lo que le permitió ganar fama internacional debido a sus extravagancias.

(Vea también:“Estaría escondida”: Lady Noriega denunció a odioso hombre que la comparó con Lyn May)

Durante 25 años, Lyn May estuvo casada con el empresario de restaurantes chinos Antonio Chi-Xuo, a quien amó profundamente hasta su fallecimiento por cuenta del cáncer y, aunque sufrió maltrato, quiso tenerlo durante cuatro días en su cama luego de su muerte.

En entrevista con ‘La red, de Caracol Televisión, contó:

“Me golpeaba mucho, me maltrataba y me arrastraba por toda la casa, se enfurecía conmigo por todo, y me decía: ‘no sabes hacer nada'”, contó la artista mexicana, nacida en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Después dijo: “Me casé por la iglesia, estuve con él durante 25 años y no quería que se me fuera, así que lo llevé a una funeraria y lo prepararon. Me lo arreglaron, lo pusieron muy guapo y me lo traje para la casa. Dormí con él y lo tuve en mi cama por cuatro días. Después se lo llevaron y lo cremaron”.

Las cenizas de su esposo aún las conserva en su casa como reliquia.

Lee También

¿Quién es Lyn May?

Lyn May es reconocida actualmente como una destacada figura de la era del vedetismo en México y una pionera en el cine de ficheras o ‘sexy comedias‘. Sin embargo, a lo largo de su carrera, ha habido interrogantes sobre su origen y su nombre. Algunos creen que su nombre es auténtico, mientras que otros lo ven como un apodo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.