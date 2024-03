Luly Bossa despidió a su hijo menor Ángelo Bossa este sábado 9 de marzo, así lo dio a conocer la barranquillera a través de su cuenta de Instagram con este sentido mensaje:

“Se me fue mi Ángelo. Yo después les cuento, ahora necesito ayuda, no tengo para la funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda, necesito ayuda. No se supone que los hijos se vayan antes que uno”.