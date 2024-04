La ‘influenciadora’ Luisa Fernanda W habló sobre su padrastro, la relación que tiene ahora con su familia y el por qué casi no aparecen ellos en su cuenta de Instagram.

Luisa, quien se estrena como cantante con la canción ‘Otro ratico’, contó a sus seguidores sobre la relación que tiene con sus padres:

“Mi papá y mi mamá son divinos. Yo tengo unos cuentos con mi mamá espectaculares. Si hablamos de una mamá presente, una mamá amorosa, trabajadora, es es la mía. Yo le decía: ‘Mamá, ¿cómo hacías para hacer tantas cosas al mismo tiempo?'”, contó la ‘influencer’.

Después dijo: “Todo lo que he logrado en hacer en mi vida es gracias a mi mamá. Y para los que saben mi historia, mi verdadero papá murió antes de yo nacer y la vida me regaló a mi padrastro que para mí ha sido mi papá toda la vida, me cogió desde que yo era una niña chiquita, una bebecita”.

La creadora de contenido contó: “Mi padrastro me crio, me dio todo, el amor del mundo. No era un padrastro, era mi papá que la vida me regaló y nos dio demasiado amor a mi hermana y a mí. Parte de mi fuerza es por la crianza que tuve por mis papás”.

“Nunca he sentido que he tenido un padrastro, ha sido mi papá y he sido muy feliz por la familia que Dios me regaló y me brindaron una muy buena educación y se los agradezco de todo corazón”, dijo la ‘influenciadora’ quien se enorgullece en decir que sus padres tienen 25 años de casados.

Por qué Luisa Fernanda W no muestra a sus padres en redes

Luisa Fernanda W también explicó por qué sus padres no aparecen en sus redes sociales.

La ‘influenciadora’ contó que al principio su mamá solía ayudarla con videos, pero con el tiempo dejó de hacerlo e incluso cerró sus redes sociales. Solo se muestra con ella en ocasiones muy específicas, de lo contrario, prefiere no hacerlo.

En cuanto a su padre, mencionó que es aún más reservado que su madre en ese aspecto, por lo que es poco probable que aparezcan juntos en sus redes sociales.

