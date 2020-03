green

La famosa digital expresó en un en vivo de Instagram que todavía no aclarará la especulación —que comenzó por un video de una mujer en redes sociales y una persona cercana a ella y a su novio— y lo que hizo fue plantear su reacción frente a dos escenarios: que esté o que no esté embarazada.

“Digamos, pongamos el ejemplo, un embarazo: una mujer no quiere salir a decir que está embarazada si no ha cumplido tres meses, porque los primeros tres meses de embarazo son un tema que todavía no se sabe. Uno primero tiene que estar totalmente seguro de que el bebé va a nacer bien”, dijo la ‘influenciadora’ sobre la primera opción, y esto explicaría por qué, de ser cierto el rumor, no lo ha confirmado, pues una fuente cercana le indicó a ‘La movida’, a comienzos de mes, que ella apenas tenía seis semanas de gestación.

Por su parte, sobre el segundo escenario, la novia de Pipe Bueno (cantante que ya habría aclarado el chisme) fue más enfática y, enseguida, hasta le mandó un mensaje a la mujer que despertó las dudas.

“Pongamos también el ejemplo de que no estoy en embarazo, me choca que me obliguen a hablar de un tema que yo digo: ‘Si no estoy embarazada, ¿por qué tengo que salir a aclararlo? […] Esa persona que salió a decir [eso] con esa cizaña, digamos que fuese que sí, ¡meterse con un ser humano que no ha llegado al mundo, me parece bajísimo!”, dijo.

Con esto, Luisa Fernanda W dio por terminado el asunto, por ahora, pues indicó que tarde o temprano saldrá a aclararlo o, de ser cierto, se empezará a notar (en estos días, ella publicó una foto y ya se le veía “barriguita”, según sus fans).

“Ahí les queda la duda de si sí o si no. Un embarazo no se esconde, antes se porta con orgullo. […] En su momento se sabrá”, puntualizó la ‘influencer’, que en otro aparte de su en vivo también confesó que antes no le animaba mucho la idea ser madre, pero ahora sí estaba preparada, ya que le “encantaría”, dejando así más dudas.

La grabación con estas declaraciones ya no sale en la cuenta de la famosa digital, sin embargo, algunos perfiles han replicado partes; aquí dejamos una de esas publicaciones (la de las hipótesis), pues hay otra (con lo del deseo de ser madre), pero es privada.