El cantante de música popular, la ‘youtuber’ y el artista urbano compartían con sus seguidores en esa red social, cuando Luisa Fernanda soltó la ‘bomba’ que dejó a Maluma sin palabras:

“Pipe a mí me hizo como una especie de vudú, porque una vez nos estábamos bañando y me orinó. Y por eso me enamoré”, comentó ella en medio de la charla en vivo que fue rescatada por una cuenta de entretenimiento en Instagram.