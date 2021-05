Críticas a Elizabeth Loaiza por publicar video donde llaman “vándalo” a Lucas Villa

En el video, que se hizo viral en las diferentes redes sociales este fin de semana, exponen a Lucas Villa como un “vándalo terrorista”, mientras muestran varias imágenes suyas durante las marchas, que completan 13 días.

“Cuando no dejaste pasar los medicamentos para ancianos y enfermos, te convertiste en genocida. Disparaste a los ideales y estómagos de quien no te sigue en tu baile de la muerte. No eras un héroe en esta historia. Eras un bandido”, dice la grabación.

Aunque aseguró que simplemente quería saber la opinión de sus seguidores, Elizabeth Loaiza recibió todo tipo de críticas por parte de varios usuarios por compartir la pieza audiovisual, que dura un minuto.

La modelo, que hace poco superó una dura enfermedad, no reaccionó de la mejor manera ante los mensajes negativos y les respondió a varios usuarios. Igualmente, eliminó la grabación y compartió una nueva publicación aclarando el tema, la cual también fue cuestionada.

“Desactivé los comentarios porque hay gente tan bruta que sus ojos no los dejan ver más allá y no se toman el tiempo de leer lo que puse. Lean queridos. No critiquen sin antes leer. No sean vagos, ni perezosos. Lean, que por eso estamos como estamos”, manifestó en declaraciones recogidas por Canal 1.