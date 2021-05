green

Gallo lanzó un video anunciando sus aspiraciones al Senado, en el que aparecieron varios políticos de diferentes partidos apoyando su candidatura, para luego mencionar algunos de que los que él considera sus logros como concejal y alcalde de Pereira.

Prometió que, de ganar, no iría al Congreso a “calentar puesto, cazar peleas o hablar y hablar, y no escuchar”, sino que promovería la equidad de género, el derecho de los animales y el cuidado del medio ambiente.

Luego de su discurso político, Gallo se refirió a las manifestaciones y a los hechos de violencia que se han registrado en ellas, como el ataque a bala contra Lucas Villa y dos jóvenes más, que estaban protestando pacíficamente en el viaducto de Pereira.

(Lea también: Con video, José Félix Lafaurie dice que Lucas Villa no sería un alegre activista, y le caen)

“No más Lucas silenciados por las balas infames, ¡no más!; ni más policías apuñalados en nuestras calles, ¡no más!; no más comercio vandalizado, no más infamia ni injusticia”, exclamó el exalcalde de Pereira, que enseguida invitó a la gente a salir a votar en marzo por un nuevo senador: él.

Además de nombrar a Villa, que sigue en cuidados intensivos, Gallo mostró una foto del líder estudiantil, cosa que terminó por indignar a varios que en redes tildaron al político de “oportunista”.

Lucas Villa: exalcalde de Pereira utiliza su imagen en campaña y lo critican

A continuación, el video, a partir del minuto 31, en el que Juan Pablo Gallo habla de Lucas Villa y muestra una foto del líder y algunas críticas que recibió por su campaña:

El DESGRACIADO de Juan Pablo Gallo, porque no hay otra palabra para describirlo, lanzó EN MEDIO DEL PARO su campaña política al senado usando la imagen de Lucas, es un cochino oportunista. Siendo además quien nos dejó puesto al actual alcalde de Pereira pic.twitter.com/tXqXTJWRhS — Carlos Piedrahíta (@cpiedrahitao) May 9, 2021

Ese ex alcalde de Pereira, el tal Juan Pablo Gallo, tiene todo para ser “un gran senador”: oportunista, pendenciero, lenguaraz, ambicioso y con una gran, aborrecible y, descontrolada SED DE PODER. — FERNANDO CARRILLO V (@FERJEDY) May 10, 2021

Juan pablo gallo un exalcalde populista con sed de poder, quiere llegar al Senado a costa de lo q sea, deja mucho que decir… — Niray E (@e_niray) May 9, 2021