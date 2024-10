El fallecimiento de Yenny Judit Ariza, madre de la popular familia de creadores de contenido ‘Los Patojos’, dejó un profundo dolor en sus seres queridos y conmocionó a miles de seguidores en redes sociales.

El 26 de agosto, Ariza fue hallada sin vida en su hogar en Jesús María, Santander, colgada de una viga. Las investigaciones concluyeron que la mujer había tomado la decisión por cuenta propia, descartando la intervención de terceros, aunque las circunstancias despertaron intensas especulaciones en el ámbito público.

(Lea también: Por qué asesinaron al padrastro de ‘influencer’ en centro comercial: surgió oscura versión)

La noticia impactó a la audiencia que sigue la vida cotidiana de esta familia santandereana en plataformas como Facebook y YouTube.

En medio del duelo, Andrés Ortiz, el hijo mayor de la fallecida, reveló recientemente detalles sobre lo sucedido y abordó rumores que han circulado desde el fallecimiento de su madre.

Ortiz mencionó que en los días previos a los hechos recibieron advertencias de una amiga cercana quien, debido a sus supuestos dones, sugirió que brujería y envidias podrían estar afectando a la familia.

Durante una entrevista en el canal de YouTube ‘La Red Viral’, Ortiz explicó que esta amiga, identificada como Diana, les advirtió sobre la posibilidad de una influencia negativa o malintencionada en la vida de Yenny Ariza.

“Ella no me dijo cosas concretas; era una cosa muy rara. Me dio malgenio en su momento”, comentó. Andrés relató cómo la advertencia sobre energías negativas y envidias recurrentes hacia la familia lo hicieron reflexionar en retrospectiva, especialmente tras el fallecimiento de su madre.