En un gremio generalmente ‘dominado’ por hombres, la historia de la ubatense Claudia Briceño rompió paradigmas de cómo una joven mujer pudo sobresalir en medio del mundo del transporte de carga pesada.

Los Briceño narra la particular historia de Cecilia ‘La Chiqui’, una mujer y emprendedora, que desde muy joven soñó con la posibilidad de pertenecer al mundo automotriz, especialmente en el transporte de carga pesada, ya que su familia trabajaba en el gremio. Sin embargo, quedó embarazada a los 15 años y casi como un designio del destino se vio obligada a materializar su sueño antes de lo esperado, abriéndose pasó en un sector del transporte caracterizado por el machismo y la misoginia, siempre acompañada de su hija.

La serie ha sido considerada un producto televisivo innovador. El contenido de la historia -según comentarios de la opinión pública y los televidentes- es vanguardista y que busca dejar un mensaje de contenido social y empoderamiento femenino, además de entretenido.

Tras la cautivadora historia de Cecilia Briceño se encuentra Claudia Briceño, la mujer, madre y empresaria ubatense que inspiró la creación de esta serie. En entrevista con LA VILLA, Claudia, contó sobre su experiencia durante el rodaje y la emisión de la novela por la plataforma Netflix y Caracol Televisión.

“Inicialmente íbamos a hacer un ‘reality’ en el que alcanzaron a participar los miembros de mi familia. Las grabaciones duraron aproximadamente un mes. Entonces Jorge Luis (el productor) dijo: – ¡no!, esto es para hacer una serie, una novela donde de pronto contemos esta historia-”. Fue así como Claudia, en compañía de su familia, productores y libretistas, empezó a dar forma a lo que sería la exitosa novela.

Con respecto a la verdad y la ficción, Claudia cuenta que la serie se centra en lo que le sucedió en su vida. “Hay mucha ficción porque se mostraron algunos hechos que no son reales; por ejemplo, mis hermanos no son tres sino siete. Pero hay aspectos que fueron tomados de la vida real, como el sobrenombre, porque me llaman La Chiqui”.

Claudia refiere que la intención de la novela, en medio de la comedia y el drama, siempre buscó dejar un mensaje de empoderamiento femenino. “Los Briceño es la historia de una mujer que empezó a trabajar en el transporte, que pudo manejar un tractor, una mula; es la historia de una niña que siendo muy joven quedó en embarazo, pero eso no le impidió lograr sus sueños”.

Sobre las locaciones en las que se inspiró la serie señala que una de las cosas que se cambió fue el nombre del pueblo donde se desarrolló la historia, pues la Villa de San Diego de Ubaté se cambió por Villa del Carmen.

El acento fue otra cosa que se ajustó a la narrativa. “Se trató de hacer más representativo de Boyacá, ¿por qué? porque es una región en donde se ve más el transporte de carga. Ubaté es una provincia lechera, de carbón, aunque el transporte está presente, pero se tomó esa decisión con el propósito de llamar más la atención del televidente”.

Claudia también cuenta sobre su reacción al ver el primer capítulo y cuando la invitaron (junto a su familia) al Canal Caracol. “Fue algo muy lindo. Voy a confesar que lloré. Verte en la televisión (…) y aunque no es del todo real, es una historia que es de tu vida, que está basado en ti, fue de orgullo para mí, representar la provincia de Ubaté y el gremio del transporte, para mí es algo que valoro y amo”, concluye Claudia con alegría.

La Chiqui también habló sobre el impacto mediático que ha tenido en su vida el éxito de Los Briceño, agregó que -incluso- personas que no la conocían la saludan y le felicitan por la trayectoria de su vida; sus redes sociales están desbordadas de mensajes de apoyo y cariño por parte de quienes han visto la serie y de quienes saben que es oriunda del municipio de Ubaté, algo por lo cual dice sentirse orgullosa.

¿’Los ‘Briceño’ de Caracol Televisión tendrá segunda temporada?

En cuanto al futuro y los nuevos proyectos para Claudia y su familia, anunció que existe la posibilidad de realizar una segunda temporada de la serie, esta vez inspirada en la vida de su hija, quien actualmente administra la compañía, y quien, inspirada en su madre, ha decidido continuar vinculada al mundo del transporte de carga pesada.

La segunda temporada de la serie abordaría la historia de la vida de la hija de La Chiqui. “La idea de la segunda temporada es mostrar su trayectoria de vida, el momento en donde ella crece y hace su carrera como abogada” afirma Claudia emocionada.

Entre tanto, los televidentes se despidieron de la primera temporada de la serie el pasado martes 21 de febrero durante la emisión del capítulo 63, esperando que la historia de ‘La Chiqui’ siga llenando de alegría los hogares colombianos que se divirtieron con cada episodio.