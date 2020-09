green

Desinfección de sobres ante las cámaras, test de COVID-19 en directo y mensajeros enfundados en escafandra para entregar los premios. La pandemia fue la absoluta protagonista de unos premios Emmy que se armaron de ingenio este domingo para salvar su ceremonia a distancia.

“Bienvenidos a los ‘Pand-Emmys”, bromeó el presentador Jimmy Kimmel al comienzo de una gala que no se tomó muy en serio y en la que la mayoría de invitados intervino desde el sofá de su casa, algunos en soledad, otros con su familia y los más lanzados celebrando fiestas frente a una webcam.

La entrega de los premios más importantes de la televisión tuvo el honor -y el infortunio- de marcar la pauta que seguirán los Óscar, los Globos de Oro y demás eventos de la farándula mundial si el estado de las cosas sigue como hasta ahora en los próximos meses.

Ganadores de las principales categorías de la edición 72 de los premios Emmy

En la extraña gala que se realizó en el Staples Center de Los Ángeles, ‘Watchmen’ (miniserie), ‘Schitt’s Creek’ (comedia) y ‘Succession’ (drama) se proclamaron como las mejores ficciones del año.

A continuación, los principales ganadores de la gala central (a lo largo de la semana se celebraron otras 5 ceremonias de estos reconocimientos televisivos en las que se entregaron los premios técnicos y de categorías específicas de la pequeña pantalla):

DRAMA

– Mejor serie dramática: ‘Succession’.

– Mejor actriz de drama: Zendaya – ‘Euphoria’.

– Mejor actor de drama: Jeremy Strong – ‘Succession’.

– Mejor actriz de reparto de drama: Julia Garner – ‘Ozark’.

– Mejor actor de reparto de drama: Billy Crudup – ‘The Morning Show’.

COMEDIA

– Mejor comedia: ‘Schitt’s Creek’.

– Mejor actriz de comedia: Catherine O’Hara -’Schitt’s Creek’.

– Mejor actor de comedia: Eugene Levy – ‘Schitt’s Creek’.

– Mejor actriz de reparto de comedia: Annie Murphy – ‘Schitt’s Creek’.

– Mejor actor de reparto de comedia: Dan Levy – ‘Schitt’s Creek’.

SERIE LIMITADA

– Mejor serie limitada: ‘Watchmen’.

– Mejor actriz de serie limitada o película para la televisión: Regina King – ‘Watchmen’.

– Mejor actor de serie limitada o película para la televisión: Mark Ruffalo – ‘I Know This Much Is True’.

– Mejor actriz de reparto de serie limitada o película para la televisión: Uzo Aduba – ‘Mrs. America’.

– Mejor actor de reparto de serie limitada o película para la televisión: Yahya Abdul-Mateen II – ‘Watchmen’.

SERIES Y COMPAÑÍAS MÁS PREMIADAS

‘Watchmen’ fue la serie más premiada con 11 galardones, seguida de ‘Schitt’s Creek’ con 9 estatuillas (se convirtió en la primera serie en la historia de los Emmy que gana todos los premios principales de comedia) y de ‘Succession’ y ‘The Mandalorian, cada una de ellas con 7 distinciones.

En cuanto a la clasificación por compañías, HBO lideró el palmarés de esta gala de los Emmy con 30 premios por delante de Netflix (21 galardones), Pop TV (10 reconocimientos) y Disney+ (8 distinciones).