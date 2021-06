green

La artista viajó a Miami, Estados Unidos, hace una semana, pero el regreso no fue tan cómodo como lo esperaba, así lo dio a conocer en un trino, en el que suma más de 2 mil ‘retuits’ y 24 mil ‘likes’.

Lina Tejeiro compara llanto de niños con método anticonceptivo

La llanera dijo en la red social que estar dentro de un avión mientras escuchaba a “niños llorar, gritar y no hacerle caso a sus padres es un anticonceptivo eficaz”, y sus palabras no le cayeron en gracia a muchos, quienes no se aguantaron y la insultaron en sus redes.

Tanto fue el odio que despertó el trino de la artista que hubo personas que le desearon lo peor, así que ella decidió responderles en sus historias de Instagram:

“Mamitas y papitos, yo no estoy diciendo nada malo, ni estoy juzgando a nadie. […] Yo solo digo que ver ese tipo de situaciones me hace pensar en que no quiero tener hijos y, que no quiera tener hijos, no está mal. Bajen las armas”.

No obstante, hubo otro grupo de usuarios que estuvo a favor de su opinión, aunque la mayoría partió del hecho de que depende de la educación que le impartan a los pequeños, pues muchos no tienen este tipo de comportamientos.

Aquí, el trino y los videos que difundió la famosa, quien se burló de su inglés machacado:

¿Qué estaba haciendo Lina Tejeiro en Miami, Estados Unidos?

La también ‘influenciadora’ viajó a la ‘Ciudad del sol’ para cumplir con algunos compromisos profesionales y, además, aprovechó para vacunarse contra la COVID-19, como lo contó en su cuenta de Instagram.

Durante su paso por Miami, Lina Tejeiro también utilizó su tiempo en irse de compras, en visitar a algunos amigos, acudir a una celebración privada y hasta le sacó provecho al sol, pues desde que empezó la pandemia no iba a la playa.