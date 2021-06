Por medio de historias de Instagram, Lina Tejeiro mostró a sus seguidores el momento exacto en que fue vacunada contra el coronavirus, pues en Colombia la campaña de vacunación va muy lenta y, por ahora, los menores de 50 años no están dentro de la lista de priorizados.

Es por ello que la reconocida actriz, como muchos otros colombianos y latinoamericanos, viajó hasta Estados Unidos para recibir la vacuna contra le COVID-19. En el país norteamericano vacunarse es gratis y hay muchos incentivos para las personas que no están convencidas en inocularse.

Lina, según mostró, llegó este miércoles a la ciudad de Miami, de la cual publicó un par de videos de sus edificios y los sonorizó con la canción ‘Vacation’ de Dirty Heads.

La actriz mostró el momento exacto en que fue vacunada contra el coronavirus y puso un ‘sticker’ que dice: “Me vacuné”. Antes de ello, la enfermera que la estaba atendiendo le preguntó cuántos años tenía y cuando la colombiana respondió que 29, la trabajadora de la salud se sorprendió y le dijo que parecía una bebé.

Después le preguntó si estaba embarazada y Tejeiro contestó entre risas: “No que yo sepa… No, mentiras, no. No hay con quien”.