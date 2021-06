green

Luego de que el Ministerio de Salud reportara un número récord de contagios de 27.000 nuevos casos y de 511 personas muertas, Fernando Ruiz estuvo en Noticias Caracol para hablar del panorama que se vislumbra para los próximos días por la COVID-19.

“La estimación que nosotros hacemos es que en la Costa norte el contagio prácticamente ya redujo. Pero en el centro y sur del país nos va a llevar probablemente todo el mes de junio, porque esto va siempre rezagado, y las muertes siempre se presentan 14 o 15 días después de que se presentan las curvas de contagio”, dijo Ruiz en medio de la entrevista, y explicó que para esos días se prevé una cifra alta de fallecimientos.

“Si estamos en el pico, la mayor mortalidad en el centro del país la vamos a tener en unos 15 días, y de ahí en adelante se nos va a extender probablemente todo junio, hasta que ya en julio empezará a bajar el nivel de contagio”, agregó.

El funcionario comentó, en el noticiero, que la buena noticia entre todo esto es que aunque va a haber “muchos más contagios”, el objetivo de la vacunación es “reducir la mortalidad” en el país, y resaltó la importancia de que las personas asistan a recibir el inmunológico (que ya acumula 10 millones de vacunas aplicadas, según el Gobierno).

Por eso dijo que no es momento para que los colombianos se confíen o relajen con las medidas de bioseguridad, porque “acá puede haber un cuarto pico y hasta un quinto. Además, comentó que las personas vacunadas “tienen un 80 o 90 %, incluso más, de probabilidad de no tener afectación”, frente a los que no han sido inmunizados.

Minsalud habla de las nuevas cepas de COVID-19 en Colombia

Otro tema del que habló el ministro Ruiz fue de las nuevas cepas que han llegado al país, pues dijo que estas ingresaron por la zona norte y que esa fue la razón por la que se dispararon los contagios en ciudades como Barranquilla, Montería Sincelejo y gran parte de la Costa Caribe.

“En este momento se concentran las cepas más transmisibles en Bogotá, Santander, Boyacá, Casanare y los departamentos del centro del país”, detalló.

Finalmente, Ruiz dijo que hay tres razones principales por las que las cifras de contagios diarias no han disminuido: Nuevas cepas, un número importante de personas susceptibles al contagio y las aglomeraciones por las manifestaciones.

“Todavía tenemos un número muy importante de personas por contagiar”, dijo, e insistió en mantener los cuidados como cuando empezó la pandemia.

Y es que en los tres últimos reportes de esta semana, las cifras muestran que mientras el lunes 31 de mayo los contagios se ubicaron en 23.177 (con 51.113 muestras procesadas), para el martes primero de junio subió a 25.966 (90.698 muestras). Para este miércoles, el número aumentó a 27.000, con 108.414 pruebas.

Esta es la entrevista del ministro Fernando Ruiz, que también habló de los partidos de la Selección Colombia con público.