Aunque la alerta llegó justo en medio de la pandemia por COVID-19 que ha afectado al mundo desde hace más de un año, la comunidad científica adelantó que el H10N3 no es un problema para las personas; incluso, el hombre que lo tuvo ya debería haber sido dado de alta.

¿Qué es H10N3, variante de la gripe aviar?

Es una enfermedad infecciosa típica de las aves que se ha presentado de varias formas; no obstante, esta cepa en particular no acarrearía mayores riesgos para la salud humana o eso es lo que diagnostican teniendo en cuenta el resgistro del primer paciente, informó BBC.

El medio agregó que la gripe aviar que más ha afectado a las personas fue la H7N9, que se dio entre 2016 y 2017, periodo en el que se perdieron alrededor de 300 vidas.

Debido a la estructura específica de la variante, los expertos aseguran que es poco probable que se trasmita de humano a humano; solo podría obtenerse por medio del contacto con aves.

“El riesgo de una propagación a gran escala es extremadamente bajo”, aseveró la Comisión Nacional de Salud de Beijing (NHC).

¿Cómo se contagia el H10N3?

La primera vez que se registró un contagio con una variante de la gripe aviar ocurrió en 1997, en Hong Kong, aseveró el medio, y agregó que el contagio solo se puede dar de aves enfermas a humanos que tengan contacto directo con ellas, como ocurre en los galpones de gallinas.

Todo parece indicar que cuando el animal defeca, expulsa la rastros infecciosos de la enfermedad y, cuando las heces se secan, podrían ser fácilmente aspiradas por los humanos.

Síntomas producidos por el H10N3

Se conoce poco de lo que produce la enfermedad en los humanos; sin embargo, el informativo aseguró que las molestias podrían ser similares a las que se desarrollan con una gripe común: fiebre malestar, dolor de garganta, tos y, en algunos casos, conjuntivitis.