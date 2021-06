‘Madrid’, muy destacada en el ‘Desafío’ por su belleza y su autenticidad, comenzó la prueba arrasando, tomó una ventaja considerable, pero al final le faltó tino y se tuvo que despedir del ‘reality’ de Caracol Televisión.

La primera en terminar la prueba fue Sofía, traicionada por ‘Cami’. La segunda fue Ángela, una de las más subestimadas. La última en terminar fue la capitana de ‘Beta’, muy recriminada por sus estrategias.

Con ese saldo, ‘Madrid’ —que había mostrado su descontento por las tácticas usadas en el ‘Desafío’ 2021— tuvo que irse, pese a que era una de las más fuertes y tuvo todo a su favor para seguir.

Con el tiquete a casa ya en el bolsillo, la paisa reconoció que la ventaja que tenía en la prueba hizo que se confiara. Eso le jugó en contra.

“Yo estaba muy confiada en que me iba a quedar, y a veces la confianza mata”, lamentó ante sus compañeros.

Confesó que llegó un punto en el que se desesperó demasiado. Además, le comenzó a doler una rodilla.

“Los ciclos se acaban y se tienen que cerrar. Si este era mi final en el ‘Desafío’, hay que aceptarlo y ya“, sentenció.

Esta es la prueba que le costó su salida del ‘Desafío’ 2021 a ‘Madrid’:

Los seguidores del programa lamentaron esa eliminación. Muchos querían que Camila, acusada por muchos de doble, fuera la perdedora.

Sin embargo, el resultado fue contundente y marcó la salida de ‘Madrid’. Acá, algunas de las reacciones:

Madrid yo no le doy a tu equipo, pero no quiero que te vayas tú #DesafioTheBox pic.twitter.com/3egqc8A49k

Dios mío, Madrid no se puede ir, imposible, NO SE PUEDE IR #DesafíoTheBox pic.twitter.com/8dn7JtaD5z

Madrid por favor no nos hagas sufrir asiii #DesafioTheBox pic.twitter.com/JyPZhVpNzD

Como salga Madrid me cortó una teta #DesafíoTheBox pic.twitter.com/smMyxNFaMS

MADRID NO JODAS, NO ME HAGAS ESTO #DesafioTheBox pic.twitter.com/5Y3rOi2Jfy

— Frentonces (@frentonces) June 3, 2021