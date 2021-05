green

De acuerdo con Our World in Data, unos 120 millones de estadounidenses ya están vacunados completamente contra el coronavirus y al menos 267 millones han recibido una dosis, lo que quiere decir que un 36,7 % de la población ya está inmunizada contra el virus.

Sin embargo, desde hace días el ritmo de vacunación en el país norteamericano bajó. No porque no tengan vacunas (tienen tantas que ya vacunan hasta turistas), sino porque hay una gran parte de la población que no está interesada en recibirla o que hasta le tienen miedo, por lo que diferentes administraciones han decidido ofrecer premios o recompensas por hacerlo.

La más reciente estrategia a la lucha contra la pandemia es la del gobernador de Ohio, Mike DeWine, que anunció que a partir del 26 de mayo su estado sorteará un millón de dólares cada semana entre los que se hayan puesto al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19.

También se conoció que Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, organizó una alianza con la cadena Shake Shack para dar gratis un combo de hamburguesa y papás a la francesa a quienes se vacunen.

Pero este tipo de iniciativas comenzaron hace varias semanas en Estados Unidos, según informa la agencia de noticias Associated Press. Ese medio nombra cerveza, marihuana y donas gratis, bonos de ahorro, la posibilidad de ganar una camioneta todoterreno y hasta becas completas para incentivar la vacunación.

Por ejemplo, además del sorteo del millón de dólares, el gobernador de Ohio también está ofreciendo 5 becas completas de cuatro años para cursar una carrera en una universidad pública del estado. Los ganadores serán beneficiados con pagos de matrícula, alojamiento, alimentación y los libros.

En Detroit, estado de Míchigan, las autoridades ofrecen 50 dólares (un poco más de 180.000 pesos colombianos) a quienes lleven a otras personas en su carro a algún punto de vacunación, indica AP.

Estos incentivos no solo vienen de las administraciones locales, también hay empresas que se han sumado a la campaña de vacunación para acabar de una vez por todas con la pandemia. Por ejemplo, Krispy Kreme empezó a ofrecer una dona gratis al día a los vacunados o un cine en Cleveland que dio palomitas gratis todo el mes de abril, detalla la agencia de noticias estadounidense.

Dentro de las recompensas más llamativas informadas por Associated Press hay cervecerías a lo largo de todo Estados Unidos que ofrecen un vacuna por la compra de una cerveza o dispensarios de marihuana que regalan golosinas de cannabis o porros gratis.

En Alaska, donde tradicionalmente hay poca confianza en las vacunas entre la población, varias empresas y clínicas se unieron para repartir premios como pasajes de avión, dinero para la compra de una camioneta todoterreno y 500 dólares para gastar en comida o gasolina, finaliza AP.