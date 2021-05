Tras más de un año de luchar contra el COVID-19 y de conseguir vacunas contra el virus, en Nueva York ahora el problema no son la falta de dosis, sino las personas indecisas, es decir, hacen falta brazos para inyectarlas.

Es por ello que el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ha empleado diversas estrategias para motivar a los ciudadanos a vacunarse, puesto que de acuerdo con el presidente Joe Biden, el próximo 4 de julio el 70% de los adultos deben haber recibido por lo menos la primera dosis y, aproximadamente, 160 millones de personas deben estar inmunizadas.

Según información recogida por EFE, en la mañana de este jueves, De Blasio anunció otra opción para incentivar la vacunación contra el COVID-19: regalar hamburguesas.

La explicación del alcalde sobre esta nueva alternativa fue bastante peculiar, pues mientras iba hablando se comió el combo de comida rápida en frente de todos los que estaban en la rueda de prensa. Además, lo hizo de una forma en la que creyó que convencería o tentaría más a los neoyorquinos, expresando: “Mmm, vacunación“.

Thank you to #NYC ’s own @ShakeShack for helping us spread the word: get vaccinated (and lunch) New York City!

“Hay mucha gente que está lista para vacunarse, simplemente no lo han hecho. Necesitan un pequeño incentivo adicional“, agregó De Blasio.

Por otro lado, el mandatario explicó que los beneficiados no serán únicamente los que no se han vacunado, pues la cadena de comida rápida, Shake Shack, con la que se realizó la alianza, ofrecerá papas fritas para las personas que presenten su carné de vacunación.

Don’t miss your shot, NYC! Score a free ShackBurger voucher (while supplies last) when you get vaccinated at a NYC mobile vaccine bus! Already vaccinated? ’Til 6/12, order a 🍔 or chicken in-person at any NYC Shack + get free fries with proof of your vax! https://t.co/UTuHOwN44y https://t.co/Ld3jDmYbHS

— SHAKE SHACK (@shakeshack) May 13, 2021