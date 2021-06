Lina Tejeiro contó que ayer (lunes) fue su última noche en Miami, ciudad estadounidense a la que llegó para tomarse unas vacaciones y para vacunarse contra el coronavirus.

En historias de Instagram, la reconocida actriz se burló de su nivel de inglés mientras desayunaba con su mánager, Claudia Serrato, quien sentenció en medio de risas: “No tiene ni idea”.

Luego, relató que cuando le preguntaron cómo quería sus huevos del desayuno, quiso decir algo grosero, pero no pudo porque no supo cómo decirlo en inglés.

En medio de las historias, en las que trataba de decir algunas cosas fluidamente en inglés, Lina Tejeiro también contó que se compró unos zapatos “espectaculares, divinos” y que estaba trasnochada porque se despidió de Miami con una “reunión, fiesta privada”.

“My English is perfect”, agregó la actriz en medio de más risas, luego de que un seguidor le pidió que le dijera que iba a desayunar, pero que no respondiera en español.

“He tomado la difícil decisión de no seguir contestando en inglés, no porque yo no sepa hablar inglés, sino porque ustedes no entienden mi inglés y me lo están criticando”, finalizó con otra carcajada.