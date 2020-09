green

Aparte de responder con gracia a quienes intentaron burlarse de su cola, luego de lo que le pasó por culpa de los biopolímeros, la artista se refirió a algunos asuntos de su carrera profesional.

Entre esos temas, la famosa no respondió literalmente que sí haría “algún papel lésbico”, como le preguntó el usuario, pero sí se refirió al tema de besar a otra mujer en una producción.

“Para ser más precisos, si me estás preguntando que si me besaría en otra escena con otra chica, sí”, fue la respuesta textual de Lina.

Esa contestación apareció en una de sus historias de Instagram y se puede escuchar en el siguiente video de YouTube:

Lina Tejeiro habló de sus exnovios

Adicional a las respuestas graciosas y lo de interpretar un papel de lesbiana (como ya lo han hecho otras artistas, por ejemplo en ‘La venganza de Analía’), la estrella de la televisión colombiana también contestó en el ‘Hazme una pregunta’ varios interrogantes relacionados con sus vida amorosa.

Entre otras cosas, contó con qué tipo de hombres se ennoviaría (por ejemplo, si es requisito que sea famoso); se refirió a su ex Norman Capuozzo, y las razones por las que terminaron y no volvería con él; y dijo que ninguna de sus exparejas ha estado pendiente de ella tras su cirugía, al punto que hizo una broma: “Ahí sí no aparecieron, pero cuando le daban uso [risas]”.

Parte de las respuesta que dio la celebridad aparecen en videos de cuentas abiertas de Instagram y Twitter que las han replicado, y aquí dejamos unas de esas publicaciones; las demás están en las historias de la celebridad: