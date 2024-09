Lina Tejeiro ha sido tendencia en redes sociales por varios motivos los últimos años. Desde que terminó con Andy Rivera, su vida amorosa ha sido tema de conversación.

A pesar de que ella ya cerró ese episodio de su vida, muchos siguen preguntando por él y por los que la han conquistado a lo largo de los años. Uno de ellos fue Juan Duque, otro cantante paisa que conoció a la actriz por un rumor en Internet.

Su relación fue muy pública desde el inicio y a pesar de que las cosas parecían funcionar y andar correctamente, después de unos meses de relación oficial, Tejeiro decidió terminar con Duque.

Ahora, teniendo en cuenta que Andy Rivera y Juan Duque son cantantes, decidieron lanzar una canción juntos y muchos seguidores la relacionaron con Tejeiro.

Lina Tejeiro habló de la canción de Andy Rivera y Juan Duque

Luego de varios días de silencio, Tejeiro decidió referirse al tema con toda la tranquilidad y verdad en el pódcast de Tatiana Franco, ‘Vos Podés’.

Allí comentó qué fue lo que se le cruzó por la cabeza cuando supo de la existencia de la canción:

“Yo lo supe un mes antes de que saliera y la gente también empezó a sospechar por algunas cosas que ellos subían a sus redes sociales. Y me empezaron a mandar cosas tipo: ‘¿Será que ellos dos están haciendo algo?’, y yo ‘Sí’. Luego me mandaron una publicación de una foto donde estaba Don Jhonny, ‘Pipe’ y uno de mis ex y pusieron la canción“, afirmó la actriz.

Cómo ganó dinero Lina Tejeiro con la canción de Andy Rivera y Juan Duque

Aseguró que a pesar de que la canción no hablara de ella directamente, todo el mundo la iba a relacionar: “Ellos no son bobos, ellos saben lo que están haciendo y acá tenemos que ganar los tres, sí o sí. Empecé a ingeniarme cómo íbamos a ganar los tres, me ingenié el libreto y empecé a llorar”, afirmó la actriz.

