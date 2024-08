Por: Canal Uno

Este jueves, Andy Rivera y Juan Duque han causado sensación con su nueva canción, ‘Ni con él, ni conmigo’. La colaboración fusiona la música urbana con la bachata y ha logrado captar una gran atención en YouTube en muy poco tiempo.

La letra de la canción, que trata sobre una separación dolorosa, ha llevado a algunos fans a suponer que está inspirada en Lina Tejeiro, expareja de ambos artistas. Frases como “Pensé que era yo, que el problema era mío y no te funcionó ni con él ni conmigo” han alimentado estas especulaciones.

Muchos de los seguidores en redes no tardaron en reaccionar enfatizando en que está dirigida a la modelo e ‘influencer’ Lina Tejeiro y algunos de los comentarios fueron:

“Se juntó el ganado 😅” “La vieja los dejó pero mal a los dos… 🙄” “😮 indirectas muy Directas 😮”

Letra de la canción ‘Ni con él, ni conmigo’

Preguntan siempre por ti cuando estoy más feliz

Miento por convivir pero la realidad es que siempre estás aquí

No me conviene, de ese tema no se puede hablar

Sólo tres sabemos la verdad pero nadie se imagina

Que yo te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Que dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

Si yo te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Que dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

Yo nunca me había enamorado, fuiste mi primera vez

Pero nadie me avisó que dolería después y aunque me haya equivocado

Te amo mucho y lo sabes no creo que me enamore de nuevo otra vez

Que duro despedirme, entiendo que tienes que irte

Pero antes de que te vayas regálame una noche que nunca olvide

Lo de nosotros no era sexo, era hacer el amor

Solo vibras, pasión y conexión

La última noche quiero tenerte

Dame la verde que rico verte, así no estemos juntos no te imaginas

Que yo te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Que dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

Si yo te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Que dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

No te quiero, bebé, con el cora porque se detiene

Yo te quiero, bebé, con el alma porque nunca muere

Pero yo sé que intentas borrarme y te lamentas

Tanto que te di, pero lo bueno no lo cuentas

Pensé que era yo, que el problema era mío

Y no te funcionó ni con él ni conmigo

Y pensé que era yo, que el problema era mío

Pero porque toca vuelvo y lo digo

Que te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Que dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

Si yo te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Que dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

Recordemos que la relación de Lina Tejeiro con Andy Rivera, que captó la atención de los medios durante cerca de nueve años, estuvo marcada por numerosos altibajos y momentos complicados.

En diversas ocasiones, ambos admitieron que su noviazgo había sido tóxico, lo que finalmente condujo a su separación. Después de superar esa ruptura, Tejeiro intentó comenzar una nueva etapa sentimental con Juan Duque, pero esta relación no logró prosperar y finalizó tras unos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andy Rivera (@andyrivera)

Mientras tanto Lina Tejeiro, con su característico sentido del humor, ha aprovechado la situación para promocionar su rímel a través de Instagram, comentando que su producto ha resistido las lágrimas de manera impresionante.

