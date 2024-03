Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas de Colombia, gracias a su participación en la serie ‘Padres e hijos’ y su reputación actual en redes sociales. Fue invitada al programa de Eva Rey e hizo varias confesiones sobre su relación más famosa y duradera.

La actriz es la invitada de ‘Desnúdate con Eva’ este domingo 24 de marzo, en donde le preguntaron varios aspectos de su vida personal, emocional y profesional.

Ella decidió hacer una confesión cuando le preguntaron si ha sido infiel y por qué. “He sido infiel, pero no a nivel nacional, donde lo ha visto toda Colombia y Latinoamérica”, le contó a la presentadora española entre risas.

Además, Rey le preguntó si le han sido infiel y si se ha enterado. Ella confesó que sí y que ocurrió en su relación con el cantante Andy Rivera, en donde hubo varias relaciones fuera del acuerdo de pareja. Cabe recordar que con el intérprete duró 9 años y su relación fue muy comentada en televisión y redes sociales. Dijo que él le fue infiel y que ella también decidió hacerlo por venganza.

“Ya no perdono una infidelidad. Perdoné muchas durante 9 años. Yo fui infiel por venganza y además se lo hacía saber. Caímos en una relación muy inmadura, éramos muy pequeños. Era como ‘ah, tú me hiciste, ahora yo te hago’. No le ponía los cachos con cualquiera, lo hacía con alguien que a él le doliera y se lo hacía saber”, contó la también ‘influenciadora’.