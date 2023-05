La actriz, modelo e ‘influencer’, Lina Tejeiro, que hace poco encendió las redes mostrando un tatuaje oculto que tiene, decidió abrir su corazón en una entrevista con las creadoras de contenido Calle y Poché, en donde tocó temas muy personales y se destapó hablando de todo tipo de vivencias.

(Lea también: Lina Tejeiro impactó a seguidores con sorpresiva confesión: “sufro como todas las mujeres”)

Entre tanto, Tejeiro fue indagada sobre sus relaciones amorosas y por qué no han sido exitosas. Entre sus romances más sonados están con los cantantes de música urbana Andy Rivera y Juan Duque, que también es ‘influencer’ y que, incluso, ambos compartirán tarima en concierto.

Sin duda, una de las parejas que más dio de qué hablar en su momento fue la de Lina y Andy, por eso, la actriz recordó el noviazgo que sostuvo durante 9 años con el artista; sin embargo, sus palabras sorprendieron a más de un seguidor, que aún sueña con verlos, de nuevo, juntos.

Lina Tejeiro dice que Andy Rivera nunca le dio su lugar

En medio de la entrevista, a la actriz de ‘La ley del corazón’, que se hizo viral por replicar un poema contra feminicidios, le preguntaron sobre dónde busca sentirse valorada, a lo que Tejeiro respondió que en una pareja.

(Vea también: Lina Tejeiro mostró su gran transformación, desde cuando parecía niño en ‘Padres e hijos’)

“Yo creo que lo he estado buscando desde hace mucho tiempo, y sigo trabajando en eso, en encontrar esa pareja que me dé el lugar que quiero. Yo siento que el día que llegue esa persona que me dé el lugar que quiero y que creo que merezco, me voy a sentir como valorada por fin, y me hace mucha falta eso”, inició.