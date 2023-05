Lina Tejeiro es las celebridades que más publica contenido en sus redes sociales y comparte momentos con los que se acerca s sus seguidores. Además, aprovecha estas plataformas para sorprender a sus miles de seguidores con revelaciones inesperadas.

(Lea también: Lina Tejeiro mostró su gran transformación, desde cuando parecía niño en ‘Padres e hijos’)

Fue así como por medio de la dinámica de Instagram de preguntas y respuestas, la actriz colombiana dio la oportunidad de que le pidieran contenido, de lo que fuera, en especial de recuerdos de su vida en cualquier ámbito y ella iba respondiendo con fotos y videos.

Así que uno de sus fans indagó y pidió ver su “tatuaje sexi” y ella sin filtro ni problema publicó una foto en la que buscaba detallar el tatuaje que pocos le conocen.

De acuerdo con la imagen, Lina Tejeiro tiene una llama roja en la parte trasera de su cuerpo y para ella, este sería el más acertado respecto a la pregunta.

Vea en este enlace la foto de Lina Tejeiro en el que muestra su tatuaje.

Lee También

La también ‘influencer’, compartió durante la jornada distintos momentos que ha vivido, desde su pasada por Argentina, una fiesta en la que estuvo junto a los creadores de contenido conocidos como ‘Los de ñam’, el momento en que más rubia ha estado, su papel en ‘Padres e hijos’ y ella en su infancia.

De igual forma, Tejeiro fue tendencia hace poco por un video que ‘posteó’ en el mismo medio, allí la famosa celebridad replicaba el discurso de otra mujer sobre una crítica para las autoridades y su accionar frente a los feminicidios.

Además, en ese mismo diálogo lanzó afirmaciones con las que está en desacuerdo frente a algunas personas y sus pensamiento sobre quienes son víctimas de estos actos.

“Si un día de estos me matan, espero que sea entre lunes y viernes antes de las 7 de la noche porque la Fiscalía de la mujer solo trabaja hasta esa hora. Espero andar con pantalón flojo, camisa floja y sin maquillaje, porque si no dirán que yo lo andaba provocando o que me lo buscaba”.