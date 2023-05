La actriz colombiana Lina Tejeiro es una de las más reconocidas de la farándula nacional, ya que desde muy niña ha salido en televisión y sus más recientes papeles en producciones como ‘La ley del corazón’ y ‘Chichipatos’ le han creado una fama importante.

Además, sus relaciones con los cantantes Andy Rivera y Juan Duque también la pusieron en el centro de atención por lo mediáticas que fueron y los supuestos problemas que tuvieron.

Sin embargo, aunque se ve fuerte y empoderada en sus redes sociales, en una entrevista con las creadoras de contenido ‘Calle y Poché’ la actriz reveló que como cualquier mujer tiene muchas inseguridades que le afectan en varios sentidos de su vida.

En medio de la conversación, las ‘influencers’ le preguntaron que cuál era su inseguridad más profunda, que aún no ha podido resolver, a lo que Tejeiro les contestó: “Tengo muchísimas, en verdad tengo demasiadas. Soy superinsegura, sobre todo en el ámbito físico como todas las mujeres. Además, soy supervanidosa, entonces siempre tengo como esas vocecitas que me dicen ‘estás comiendo mucho, comiste demasiado, hoy no comas, haz ayuno, tienes que entrenar más porque comiste de más'”.

Además, confesó que estas inseguridades también le han ocasionado problemas con sus relaciones, ya que, pese a que no han sido muchas, sí han sido tormentosas: “Siempre me ha ido como regular en las relaciones amorosas porque soy muy insegura, pero es algo en lo que estoy trabajando”.

“He trabajado mucho en el amor propio porque desde ahí nacen esas inseguridades y por eso las relaciones que he tenido largas, han sido sufridas. Esos problemas también se han creado, creo yo, por alguna ausencia que tuve en el pasado por mi mamá o por mi papá, entonces me aferro mucho a mis relaciones y muchas veces eso es un problema”, agregó la actriz.

Lina Tejeiro contó también que en varias oportunidades la pareja no puede salir sin ella porque se convierte en un problema, ya que las dudas se vuelven una constante y el pensar que la van a cambiar por alguien que pueda ofrecerle algo diferente la aterra.

En otro momento de la conversación, le preguntaron qué la hace sentir culpable y su respuesta fue contundente: “Muchas cosas me hacen sentir culpa en mi día a día, pero la principal y con la que he combatido toda mi vida es comer. Comer algo que me guste mucho me hace sentir muy culpable”, contó.

Además, esa situación la hace sentir así porque desde muy niña fue muy criticada por su estado físico por muchas personas de las producciones en las que trabajaba, diciéndole comentarios que le causaron muchas dudas y, en cierto punto, hasta un problema alimenticio importante.

Cómo ha sido la carrera de Lina Tejeiro

Lina, de 31 años de edad, lleva prácticamente toda su vida en la televisión nacional, pues comenzó a los nueve años en la serie ‘Expedientes’. Sin embargo, su reconocimiento llegó cuando actuó en ‘Padres e hijos’ interpretando a Sammy desde los 11 años.

Después tuvo un paso por ‘Muñoz vale por dos’, ‘La hipocondriaca’, ‘Los graduados’, ‘El chivo’ y una de sus papeles más importantes fue en ‘La ley del corazón’, del canal RCN, en una serie en la que compartió protagonismo con Luciano D’Alessandro y Laura Londoño, entre otros.