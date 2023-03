Lina Tejeiro, la actriz conocida por sus distintas interpretaciones en novelas colombianas, recientemente acaparó la atención de sus seguidores, pues realizó una dinámica de interacción con ellos.

En esta ocasión, la llanera activó la popular dinámica de ‘Hazme una pregunta’ en sus historias de Instagram y resolvió varios interrogantes que le enviaron.

Según se leyó, los internautas la cuestionaron principalmente por temas de su vida personal y sentimental, pues en recientes días se vio muy cercana al ‘influencer’ ‘el Mindo’.

Inicialmente, hubo un seguidor que le preguntó a Lina si tenía pareja actualmente. Ante esto, ella contestó que no. Adicionalmente, otra persona la interrogó sobre su pasado y sobre sus exparejas. Juan Duque fue su más reciente relación.

Sin embargo, esta historia en particular fue borrada a los pocos minutos.

Tras esto, otro seguidor de la famosa le cuestionó por qué no ha durado en sus relaciones pasadas.

Para responder esto, Tejeiro habló de sus experiencias y explicó que cuando no dura es por los estándares y límites que tiene.

“De hecho, he tenido relaciones largas, de tres años, nueve años. Esa fue mi relación más larga, la de nueve años, pero de pronto lo dices porque mi última relación no duró ni siquiera tres meses y que si el problema es mío, yo creo que sí. El problema mío es tener muy claro lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja, entonces si a mi no me dan lo que yo espero, sencillamente finalizo la relación”, expresó.