La depresión es un padecimiento mental serio y delicado que afecta a millones de personas en todo el mundo. A menudo se describe como una oscuridad interna que envuelve la mente y el espíritu, haciendo que las personas se sientan abrumadas por una profunda tristeza y falta de interés en las actividades que antes les proporcionaban alegría.

(Le puede interesar: Hassam se fue a vivir cerca de Lina Tejeiro; creció en el 20 de Julio, sur de Bogotá)

Es importante entender que la depresión no es simplemente sentirse triste o desanimado temporalmente. Es una condición médica que requiere atención y tratamiento adecuados. La depresión puede afectar todos los aspectos de la vida de una persona, desde su bienestar emocional hasta su salud física y sus relaciones.

Con el paso del tiempo, se ha vuelto más fácil hablar de salud mental, especialmente gracias a las redes sociales donde personas han decidido contar sus experiencias personales para decirles a otros que no están solos y que es posible recuperarse. Una de ellas fue Lina Tejeiro, quien recientemente abrió su corazón y confesó el punto tan crítico que vivió por cuenta de la depresión.

Ahora, Lina es le vivo ejemplo de que es posible volver a sonreír y, gracias a su confesión, cientos de sus seguidores pueden sentirse comprendidos.

(Lea también: Lina Tejeiro le puso el ojo a James Rodríguez en foto que la hizo a suspirar)

Lina Tejeiro revela que casi atenta contra su vida por una depresión

La joven confesó, en entrevista de la cuenta @clinicapsicologica_, que hace algunos años entró en una profunda depresión que le quitó por completo las ganas de vivir y que la hizo pensar en quitarse la vida. Todo se desató porque su pareja de ese tiempo (Sebastián Vega) le terminó y más adelante, ella supo que iba a ser papá con otra mujer.

Además, estaba viviendo sola en Argentina, no tenía papeles en la televisión, en fin, sintió que todo se le juntaba.

“Me enteré que Sebastián iba a ser papá con otra persona. Me duele el alma, se me parte el corazón en dos y ahí en donde caigo en picada en una depresión total. Además, la novia era espectacular (…) llegó un punto en el que pasaban los días, y veía salir el sol y volvía a esconderse y no dormía”, expresó al joven actriz.

Añadió que llegó un punto en el que se cansó de vivir. “Hasta que un día yo dije ‘ay, no tiene sentido. Mis papás se divorciaron y mi novio va a ser papá, el amor de mi vida en ese momento. En Colombia ya soy cualquier aparecida, soy cualquier p…, qué voy a hacer, ya no tengo trabajo en televisión (…) a qué me voy a devolver, a nada. Y a qué me quedo aquí en Argentina’. Volver a empezar, horrible y económicamente no estaba bien. Entonces obvio, me caí en una profunda depresión”, pero estos pensamientos no eran lo peor en ese momento.

Lee También

Lina pensó en saltar al vacío: “Pensé en tirarme”, finalizó el clip posteado por la psicóloga.

Es importante recordar las líneas 123 y 3177012061 disponibles para atender el llamado de quienes estén pasando por una crisis emocional, porque se vale pedir ayuda profesional a tiempo.