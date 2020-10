View this post on Instagram

Lina Tejeiro volvió a responder de forma sarcástica varías preguntas de sus seguidores 🤣 Asimismo, volvió a revelar que su estadía en Argentina fue muy depresiva, ya que su papás se estaba separando y su exnovio, Sebastian Vega, se convertía en padre por primera vez 😰 Por último, habló de su actual situación sentimental 💕