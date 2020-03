green

“Me da risa porque leo puros comentarios de que ‘Están nerviosos’”, dijo el mismo Andy en la charla en vivo, a lo que Lina reaccionó con un: “Miren, estoy temblando. Me pone nerviosa él todavía, pa’ que vean [risas]” (minuto :1:34).

La charla entre las celebridades no duró mucho y comenzó cuando el artista decidió comunicarse con la famosa a través de un ‘live’, y ella respondió con un :“Oh, my God! [oh, Dios mío]”, en medio de las especulaciones que hay sobre que volvieron a ser novios, y que se incrementaron por un comentario del intérprete Jessi Uribe la semana pasada.

Y aunque en la grabación no hay momentos comprometedores entre las celebridades, sí se mostraron muy amigables y felices, con algunas risas nerviosas, como reiteraron sus fans, en la conversación en la que el tema principal fue que Lina, que no es muy buena en la cocina, andaba aprendiendo y haciendo lentejas.

Aquí dejamos el video que ya no sale en las cuentas de Instagram de los involucrados, pero fue replicado por una cuenta que ‘repostea’ cosas de famosos. La escena culmina con Andy diciendo, sonriente: “Esas llamadas tan inesperadas”, luego de cantar ‘Preséntamela a mí’, mientras Lina se veía emocionada.