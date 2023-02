En medio de las críticas por las burlas a su novia, ‘La Liendra’ fue uno de los presentes en la gala de ‘Esland’, unos premios para creadores de contenido en ‘streaming’ de las comunidades hispanohablantes. Estas fueron algunas de las postales que puso el quindiano en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liendra (@la_liendraa)

Carlos Mauricio Gómez, nombre real del ‘influenciador’, ha sido cuestionado en el pasado por sus participaciones en Twitch, plataforma en la que busca crecer cada vez más.

Sin embargo, ahora quedó en evidencia por parte del ‘Komanche’, salvadoreño que es reconocido en Latinoamérica en ese espacio y que contó una particular anécdota con el colombiano en los ‘Esland’.

Lee También

‘La Liendra’: ‘Komanche’ lo expuso por pedirle ayuda y se le burló

El ‘streamer’ se refirió al ‘influenciador’ durante una conversación por Twitch con otros colegas, replicada por un usuario en Twitter, donde explicó lo que sucedió.

“Terminó la gala y yo ni sé quién era, pero tenía acento colombiano y no sé quién era, pero tenía nombre de enfermedad en el pelo”, indicó de manera despectiva, a lo que alguien atinó al apodo del quindiano.

‘Komanche’ indicó que ‘La Liendra’ sacó a relucir su cantidad de seguidores en Instagram y en Twitch para pedirle apoyo para ingresar directamente a los ‘Squid games’, convocatoria hecha entre creadores de contenido y para la que hay formularios de participación.

“[Se acercó y me dijo] ‘Me gustaría pedirte una invitación para los ‘Squid games”. Y yo [pensé]: ‘No mames’. Le dije: ‘Fíjate que ahora ya mandamos formularios y todo’. [A lo que ‘La Liendra’ respondió]: ‘Bueno, no hay problema, cualquier cosa me puedo contactar con tu agente o mi ‘mánager’ se puede contactar contigo para cuadrar algo’. [Le contesté]: ‘No, todo lo hacemos nosotros, no es necesario nada de eso’. Y ya me lo zafé”, relató.

En medio de las burlas en contra del colombiano, que antes incluyeron que en lugar de reconocer su nombre lo identificaran como alopecia, el ‘streamer’ siguió con su relato.

“Luego después en el ‘after party’ llega otra vez [y dijo]: ‘Hola, ¿qué tal? Te presento a mi ‘mánager’ para que hables con ella un poquito en el tema de ‘Squid games’. Y yo [risas], yo le dije: ‘Amigo, ya enviamos todo’. [‘La liendra’ replicó]: ‘¿Cómo me puedo dar cuenta para saber cuándo puedo entrar y todo eso?'”, contó el salvadoreño.

Al final de la conversación, el centroamericano le indicó al colombiano que compartió un trino en el que mostraba cómo es que los creadores de contenido interesados en participar podían unirse llenando los formularios.

Este es el video en el que apareció el mencionado personaje en su relato sobre cómo le sacó el cuerpo al ‘influenciador’ colombiano cuando buscó ayuda para meterlo en la prueba.