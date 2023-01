Desde que se anunció que el hijo menor del rey Carlos y la princesa Diana lanzaría sus memorias, se comenzó a especular sobre los temas que el príncipe trataría en el libro, quedándose cortos los rumores, ya que el hombre no se midió a la hora de revelar detalles de su vida dentro de la monarquía inglesa.

En el texto, titulado en español ‘En la sombra’, el príncipe, de 38 años, cuenta, entre otras cosas, que su hermano William lo agredió físicamente, cómo puso en peligro su vida para reproducir las circunstancias en que murió Diana, su experiencia con las drogas, los conflictos entre su esposa Meghan Markle y Kate Middleton, cómo asesinó a 25 talibanes, y más.

“Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que, al contar mi historia, los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas, pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”, señaló el duque de Sussex a través de un comunicado antes del lanzamiento del libro.