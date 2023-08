El exparticipante de ‘Factor X’ del Reino Unido tenía programado su concierto en Colombia para el 3 de septiembre, en el Royal Center, teatro ubicado en Bogotá.

Este ‘show’ hacía parte de la gira que Payne preparaba en Sudamérica, pero que este viernes 25 de agosto quedó cancelada, por temas de salud del cantante.

“Estaba más que emocionado de ir a tocar para ustedes. A todos los que compraron entradas: lo siento mucho. Estamos trabajando para reprogramar el recorrido lo antes posible, pero por ahora reembolsaremos las entradas, así que esté atento a las actualizaciones desde el punto de compra”, indicó el exintegrante de One Direction, en la siguiente publicación de X (antes Twitter):

It’s with a heavy heart I have to tell you that we have no other choice but to postpone my upcoming tour of South America. Over the past week I’ve been in hospital with a serious kidney infection, it’s something I wouldn’t wish on anyone, and doctors orders are that I now need to… pic.twitter.com/0aXg2r9MDD

— Liam (@LiamPayne) August 25, 2023