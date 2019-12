E! Online aseguró que el proceso de divorcio está incompleto, y todo porque Liam ha inclumplido con parte de los requerimientos para darle un fin definitivo y legal a su historia de amor con Miley.

El actor no le ha enviado unos documentos a Cyrus, y sin estos no se pueden completar las plantillas requeridas por el juzgado; por lo anterior, el medio especuló si este comportamiento sería una señal de que Liam no está listo para decir adiós.

Ante el panorama, la oficina del juez solicitó una reunión para el 21 de enero del 2020, que quedaría cancelada si Hemsworth envía los papeles o anuncia la cancelación de la diligencia; si él incumple tendrá que pagar una multa.

En el caso de que el australiano omita cualquiera de los panoramas mencionados, el proceso podría ser desestimado y esto se tendría en cuenta en un nuevo intento.

Esta es la explicación del medio: